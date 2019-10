Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besucherandrang am Mittwoch im Schladminger Congress © Veronika Höflehner

Paukenschlag bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Schladming: Der Gemeinderat lehnte den Dienstbarkeitsantrag der Bauwerber für ein umstrittenes Tourismusprojekt mit rund 400 Betten in der Augasse einstimmig ab. Eine klare Ansage, hatte doch der Bauwerber die Mandatare im Vorfeld einzeln per Brief mit einer Klagsdrohung bedacht, sollten sie sich dagegen entscheiden.