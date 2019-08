Kleine Zeitung +

Leitspital Sonderlandtag über Spitalspläne am Montag

FPÖ und Grüne richten "Dringliche Anfragen" an Spitalslandesrat Drexler und Finanzlandesrat Lang zum geplanten Leitspital in Liezen. Die Sondersitzung des Landtags findet am Montag (26. 8.) statt.