Leitspital Altlasten-Sanierung soll Budget nicht sprengen

Insgesamt ist der Boden rund um den Bahnhof auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern kontaminiert. 420.000 Liter Teer-Öl sind hier versickert. Auch das für den Neubau des Leitspitals vorgesehene Grundstück ist betroffen © Land Steiermark

Die Freiheitlichen sind stets gegen das Leitspital im Bezirk Liezen aufgetreten. In einer Regierungsanfrage haben sie nun die Altlasten auf dem für den Neubau vorgesehenen Grundstück in Stainach thematisiert. „Es passt ins Gesamtbild eines unüberlegten Projektes, dass der Grund massiv belastet ist“, ätzt LAbg. Albert Royer (FPÖ) in Richtung Regierer. Klar ist, so Umwelt-Landesrat Anton Lang (SPÖ) in seiner Anfragebeantwortung, dass sich in „circa sieben Metern Tiefe Teerölphasen in einer Mächtigkeit von 0,5 Meter ausgebreitet haben.“