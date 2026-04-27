Rehkitze vor dem Tod durch Mähwerkzeug retten – das hat sich der Jagdschutzverein Irdning zur Aufgabe gemacht. In wenigen Wochen, ab ungefähr Mitte Mai, geht es los. Und zwar dann, wenn die Geißen ihre Kitze setzen und gleichzeitig bei den Bauern die erste Mahd ansteht. Drei Drohnen sind im Einsatz, um vor dem Mähen die Wiesen nach versteckten Rehkitzen abzusuchen. Aktuell „üben wir noch das Fliegen, das funktioniert schon gut. Rechtzeitig zur Mähsaison sind wir startklar“, sagt Manfred Schaunitzer, Obmann der Jagdschutzverein-Zweigstelle Irdning.

3000 gemähte Kitze

Etwa 3000 Kitze fallen pro Jahr in der Steiermark dem Mähen zum Opfer, österreichweit sind es rund 25.000. Ein Umstand, der Schaunitzer zu denken gegeben hat. „Vor drei Jahren habe ich geschaut, was in Deutschland gemacht wird, um das zu verhindern. Und im vergangenen Jahr haben die Liezener Jäger damit angefangen, da war ich einmal dabei“, erzählt der Jäger. Nachdem er gesehen habe, was man mit einer Drohne alles erreichen kann, fiel der Entschluss, „das auch zu machen“.

Verantwortliche der Leader-Region Ennstal-Ausseerland, der Jagdschutzverband-Zweigstelle Irdning und Drohnenpiloten stellten das Projekt in Aigen im Ennstal vor © KLZ / Dorit Burgsteiner

Ein Zufall war es, der ihn mit Peter Kettner, Obmann der Bezirksbauernkammer Liezen, hinsichtlich des Themas ins Gespräch kommen ließ. „Und dann bin ich noch zufällig über das Leader-Programm gestolpert“, erzählt Schaunitzer. Die Verantwortlichen der Leader-Region Ennstal-Ausseerland waren vom Projekt „Rehkitzrettung Mittleres Ennstal“ begeistert, für die Idee hat es „das Punktemaximum und Einigkeit, dass wir das unbedingt brauchen, gegeben“, berichtet Herbert Gugganig, Obmann der Leader-Region und Bürgermeister der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal.

Zwölf Piloten stehen bereit

Und so erfolgte die Förderzusage für den Ankauf der drei Drohnen und die Ausbildung ihrer Piloten. Als Sponsor für das 20.000-Euro-Projekt konnte zudem auch die Volksbank gewonnen werden. Zwölf Drohnenpiloten stehen in den kommenden Wochen bereit, um in den frühen Morgenstunden Rehkitze aufzuspüren.

Und wie kommt man zu einer Drohne? „Landwirte aus den Gemeinden Irdning-Donnersbachtal, Aigen im Ennstal, Wörschach und Stainach melden sich 24 Stunden vor der Mahd bei uns. Sie müssen ein bis zwei Helfer stellen, die die Kitze aus der Wiese tragen, oder einen Jäger informieren“, so Zweigstellen-Obmann Schaunitzer. Die gefundenen Kitze werden bis die Mahd abgeschlossen ist, in Schachteln im Schatten deponiert und dann wieder in die Freiheit entlassen.

Ein „digitaler Schutzschirm“

Für die Landwirte ist das Angebot kostenlos. „Mit ihm können wir einen digitalen Schutzschirm über unsere Mähwiesen ausbreiten“, meint Kammerobmann Kettner. „Das ist eine großartige Sache, wir tun damit etwas für Natur- und Tierschutz und für den Erhalt der Futterqualität.“ Denn so werden nicht nur Kitze gerettet, sondern auch schwere gesundheitliche Schäden durch verunreinigtes Mähgut beim Vieh vermieden.