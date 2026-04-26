Der 65-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten war gegen 13.30 Uhr auf der B 146 aus Hieflau kommend in Richtung Admont unterwegs. Auf Höhe Gstatterboden geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitschiene.

Das Motorrad setzte seine Fahrt noch rund 300 Meter fort und kollidierte schließlich mit einer Steinmauer. Der Lenker wurde über die Leitschiene geschleudert und kam im Bereich eines Bahndammes zu liegen. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der Bahnverkehr musste infolge des Unfalls bis etwa 15 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz waren die Rettungsabteilung Admont, das Rote Kreuz Altenmarkt, die Feuerwehr Weng , Mitarbeiter der ÖBB sowie der Rettungshubschrauber C17.