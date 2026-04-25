Eine ganze Riege motivierter, junger Damen kam am Samstag nach Bad Aussee, um sich der Wahl zur Narzissenhoheit zu stellen. 33 waren es an der Zahl, aus Niederösterreich, Wien, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark - mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Die jungen Frauen zwischen 18 und 30 kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Kindergartenpädagogik über das Bankenwesen bis zur IT.

Eine Jury aus neun Personen hatte die Qual der Wahl, Rudi Grill, Obmann des Narzissenfestvereins, fasst es zusammen: „Wir waren komplett überrascht von dem Niveau. Es waren so viele tolle junge Damen da, die Auswahl war extrem schwierig und auch sehr knapp. Da wären noch viele dabei, die den Job hätten machen können.“

Drei weitgereiste neue Hoheiten

Letztendlich sei man über die Wahl aber „sehr, sehr glücklich“. Die Narzissenhoheiten sind heuer drei Steirerinnen: Verena Pfandlsteiner (28) aus Stainach-Pürgg, Annalena Pliem (28) aus Graz – aber mit Wurzeln in Bad Mitterndorf – und die Bad Ausseerin Lisa Kummer (23).

Die drei Damen sind weit gereist: Die Projektmanagerin Annalena Pliem war nicht nur Au-pair in den USA, sondern absolvierte auch ein Erasmussemester an der Universität in Valencia (Spanien). Die beiden blonden Narzissenhoheiten haben beide längere Zeit in London verbracht: Lisa Kummer ebenfalls als Au-pair, Verena Pfandlsteiner absolvierte in Oxford das Masterstudium für internationales Management. Die 23-Jährige arbeitet jetzt bei einem Steuerberater in Bad Aussee, die 28-Jährige als Projektmanagerin in der Energiewirtschaft.

Königin entscheidet das Publikum

Wer letztendlich aus diesem Trio heraus die heurige Narzissenkönigin wird, entscheidet dann – wie es Tradition ist – das Publikum am Krönungsabend. Dieser findet immer am Donnerstag vor dem Narzissenfest statt. Das Narzissenfest selbst geht heuer am 1. Juni in Bad Aussee über die Bühne.