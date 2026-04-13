Wieder einmal ist ein Steiermark-Frühling über die Bühne gegangen. Die jährliche Veranstaltung, die von Donnerstag bis Sonntag am Wiener Rathausplatz stattgefunden hat, zählte heuer mehr als 200.000 Besucher. Diesen präsentierten sich auch die drei Erlebnisregionen des Bezirks Liezen – Schladming-Dachstein, Ausseerland-Salzkammergut und das Gesäuse.

„Die Region Wien und Umgebung ist einer unserer wichtigsten Urlauberkernmärkte. Deshalb ist die Veranstaltung auch enorm bedeutend“, erklärt Stefanie Drosg vom Tourismusverband Schladming-Dachstein. Der Steiermark-Frühling sei natürlich eine wichtige Werbung, sagt auch Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Ausseerland-Salzkammergut.

Viel internationales Publikum, das gerade auf Städteurlaub in Wien war, sei an den Ständen vorbeigekommen. Und so manch einer, „der uns vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte“, hätte die Region für sich entdeckt, so Binder. Aber es gehe nicht nur um Werbung, sondern allgemein „das regionale Lebensgefühl in die Stadt zu bringen“. So kommen auch viele Einheimische extra für das Event nach Wien. „Es ist ein wunderschöner Treffpunkt.“

Kulinarik, Musik und Brauchtum

Die Region Schladming-Dachstein hatte einige kulinarische Highlights zu präsentieren, etwa durch die „Genuss-Specht-Wirte“ und den Pürcherhof Mitterberg. Starkoch Richard Rauch sorgte mit Hartwig Koller von der Kaiblingalm für besondere Almkulinarik-Kreationen. Die Planai und die Reiteralm hatten mit dem „Bikeland“ erstmals einen interaktiven Stand, an dem die Besucher ihr Geschick auf zwei Rädern testen konnten. Für viel Stimmung sorgten zahlreiche Musik- und Brauchtumsgruppen sowie auch die Dachstein-Hoheiten. 120 Akteure aus der Region Schladming-Dachstein waren insgesamt dabei.

Auch das Ausseerland habe, erzählt Binder, auf Musik und Kulinarik, außerdem auf Handwerk und „natürlich das weiße Gold“, Salz, gesetzt. Die gastronomische Versorgung übernahm der Gasthof Elisabeth, im Kochstudio an der Hauptbühne kochten Ayoub Semlali (Erzherzog Johann), Valentin Schober (Mondi) und Dominik Utassy (Geiger Alm) auf. „Die Herzerlbrennerin hat die Lieblingssätze, Grüße und Namen der Gäste in ihre Holzherzen eingraviert“, ergänzt die Tourismuschefin noch. Und auch die Salinen, das Narzissenbad sowie die Volkstanzgruppe, Musikgruppen und die Narzissenhoheiten waren dabei.

Gesäuse mit Trinkgenüssen

Im Gesäuse-Abschnitt waren das Stift Admont mit seinem Wein, Forstauers Hofbräu mit Bier aus Gams, Säfte vom Genussmosthof Veitlbauer und die Gesäuseperle mit ihren Kracherl-Sorten vertreten. „Auch der Kaffee von Markus Schweinbergers Rösthaus ist supergut angekommen“, erzählt Ulrich Matlschweiger, stellvertretender Vorsitzender im Tourismusverband Gesäuse und Koch. Neben der Hauptbühne stand er im Kochstudio auch selbst am Herd. „Das war für uns wie jedes Jahr nicht nur Werbeplattform, sondern ein Treffen mit Kollegen“, schließt er.