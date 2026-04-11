In Wien geht noch bis morgen der Steiermark-Frühling 2026 über die Bühne. Dabei will sich die steirische Kulinarik in ihrer ganzen Bandbreite zeigen – ohne große Inszenierung, dafür mit klarer Linie. Zwischen bodenständigen Klassikern und anspruchsvoller Küche soll kein Spannungsfeld entstehen, sondern ein stimmiger Gesamtauftritt.
Auffällig ist die Dichte an Qualität. Regionale Produkte und traditionelle Gerichte bilden die Basis, darüber hinaus setzen namhafte Köche zusätzliche Akzente. Mit Heinz Reitbauer, Johann Lafer, Richard Rauch, Andreas Krainer, Manuel Liepert und Dominik Utassy ist eine Riege vertreten, die für unterschiedliche Zugänge steht – von klassisch geprägt bis zeitgenössisch interpretiert. Gemeinsam ist ihnen der Fokus auf Produktqualität und Herkunft.
Der Steiermark-Frühling versteht sich damit weniger als Bühne für Einzelauftritte, sondern als Gesamtschau einer Region, die kulinarisch breit aufgestellt ist. Entscheidend ist das konstante Niveau: kein Ausreißer, kein Bruch, sondern eine durchgehend nachvollziehbare Handschrift.
Wie breit dieser Anspruch getragen wird, zeigt ein Blick auf die Dimensionen vor Ort
- 40 kg Kren
- 80 kg Senf
- 400 kg Hirschbirnleberkäs
- 600 kg Bratwürste
- 120 kg Roggenmehl
- 140 kg Steirerkas
- 500 Woazene Krapfen
- 20 Kartons Kürbiskerneierlikörs
- 30.000 Weingläser
- 5000 süße und pikante Knödl
- 20 kg Bärlauch für Bärlauchnudeln
- 1600 steirische Gastgeberinnen und Gastgeber
- 2200 Kürbiskernkäsekrainer
- 25 Meter Apfelstrudelherz
- 10.000 Dosen vom Steirer-Dreier