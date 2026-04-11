In Wien geht noch bis morgen der Steiermark-Frühling 2026 über die Bühne. Dabei will sich die steirische Kulinarik in ihrer ganzen Bandbreite zeigen – ohne große Inszenierung, dafür mit klarer Linie. Zwischen bodenständigen Klassikern und anspruchsvoller Küche soll kein Spannungsfeld entstehen, sondern ein stimmiger Gesamtauftritt.

Auffällig ist die Dichte an Qualität. Regionale Produkte und traditionelle Gerichte bilden die Basis, darüber hinaus setzen namhafte Köche zusätzliche Akzente. Mit Heinz Reitbauer, Johann Lafer, Richard Rauch, Andreas Krainer, Manuel Liepert und Dominik Utassy ist eine Riege vertreten, die für unterschiedliche Zugänge steht – von klassisch geprägt bis zeitgenössisch interpretiert. Gemeinsam ist ihnen der Fokus auf Produktqualität und Herkunft.

4,5 Tage steirisches Lebens- und Urlaubsgefühl am Wiener Rathausplatz: Der Genuss in Zahlen. © KK

Der Steiermark-Frühling versteht sich damit weniger als Bühne für Einzelauftritte, sondern als Gesamtschau einer Region, die kulinarisch breit aufgestellt ist. Entscheidend ist das konstante Niveau: kein Ausreißer, kein Bruch, sondern eine durchgehend nachvollziehbare Handschrift.

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Wie breit dieser Anspruch getragen wird, zeigt ein Blick auf die Dimensionen vor Ort