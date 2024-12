Die Schneekanonen laufen, Handwerker legen letzte fleißige Handgriffe an Hotels und Restaurants an: Schladming putzt sich dieser Tage für das große Ski Opening heraus. Dieses Jahr ist es als „Grand Festival“ konzipiert, treten doch mit Bryan Adams, Sting und Simply Red gleich Pop-Stars im Planai-Stadion auf. 25.000 bis 30.000 Besucher werden in der Skistadt erwartet, die sich von dieser Eröffnungsparty viel erhofft.