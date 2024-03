Mit Robbie WIlliams war am 7. und 8. Dezember ein Weltstar zu Gast in Schladming: 25.000 Leute feierten beim Ski-Opening zu seinen Songs. Die Auftritte waren aber „nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich ein überwältigender Erfolg“, verkündet der Tourismusverband (TVB) Schladming-Dachstein, nachdem die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen Analyse da sind.