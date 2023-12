Alles steht für ihn bereit, sagt Organisator Klaus Leutgeb einen Tag vor dem großen Skiopening in Schladming, bei dem Robbie Williams an zwei Tagen in Folge im Planai Stadion den Schnee zum Schmelzen bringen will. Noch ist der Brite nicht in der Steiermark eingetroffen, verrät Leutgeb. „Aber er befindet sich auf der Anreise.“ Warme Kleidung hat der Musiker hoffentlich eingepackt, denn in Schladming warten tiefe Temperaturen auf den Stargast des Skiopenings. „Das wird eine Umstellung für ihn werden, denn er kommt gerade aus Australien, das sind schon 30 bis 40 Grad Temperaturunterschied“, sagt Leutgeb. Auf der Bühne ist das kein Problem, so der Konzertprofi. „Sie wird beheizt werden, das ist auch für die Instrumente wichtig.“