In Schladming ist das Robbie-Fieber ausgebrochen, alles rüstet sich für das lange angekündigte Ski-Opening am kommenden Wochenende. Wann der britische Superstar im Ennstal eintrifft und ob er sich auch auf die Piste wagt, wird noch nicht verraten. Nur so viel: „Er freut sich schon sehr auf Schladming, es ist für ihn eine schöne Destination“, weiß Thomas Steiner, vom Tourismusverband Schladming-Dachstein.