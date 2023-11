Der Countdown läuft: In zwei Wochen geht das große Ski Opening in Schladming - nach drei Jahren Pause - wieder über die Bühne. Schon Ende Juli war der Auflauf groß, als auf der Reiteralm mit Robbie Williams jener Weltstar präsentiert wurde, der am 7. und 8. Dezember im Planai-Stadion konzertieren wird. Und auch der Kartenvorverkauf läuft: „Für den zweiten Tag rennt er narrisch guad“, wie Planai-Geschäftsführer Georg Bliem zu berichten weiß. Für Tag eins habe man noch Spielraum - „ich bin mir sicher, dass er auch noch ganz schön Nachfrage erzielen wird“, so Bliem.