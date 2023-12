An Schnee sollte es zum Saisonstart auf der Planai nicht fehlen. Denn schon dieses Wochenende warten in Schladming große Mengen an Neuschnee, die Temperaturen sorgen wohl dafür, dass die weiße Pracht auch die kommenden Tage erhalten bleibt. Zumindest bis Robbie Williams am 7. und 8. Dezember auf der Bühne steht. Während er dem Publikum einheizt prognostieren die Wetterkarten für das Publikum bis zu -8 Grad. Für die Gäste sind also dicke Handschuhe und warmes Schuhwerk angesagt.