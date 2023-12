Let me Entertain You – diesen Songtext nahm der britische Sänger Robbie Williams am Donnerstagabend am Fuße der Planai durchaus wörtlich. Ein Abenteuer versprach er den 13.500 Menschen im Publikum gleich zu Beginn des Gigs, das Ergebnis war eine Zeitreise eines Popstars zurück in die Zeit seiner größten Höhenflüge und gleichzeitig tiefsten Abgründe, die 90er-Jahre. Überraschend unspektakulär startete der Musiker mit „Hey Wow Yeah Yeah“ in den Konzertabend hinein, einem Song aus dem Album „Take The Crown“ von 2012, der sich als Einstieg in das angepriesene Konzert-Highlight des Jahres nicht so recht zu eignen schien. Vermutlich weil ein Großteil des Publikums – auch im Bereich vor der Bühne – das Lied nicht in ihrem Robbie-Repertoire aufgenommen zu haben schien.