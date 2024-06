Flapp, Flapp, Flapp. Es ist Sommer und rund 150 Medienleute blicken gespannt gen Himmel. Es gilt herauszufinden, welche angekündigten „drei internationalen Superstars“ wohl dieses Jahr den Winter in Schladming eröffnen werden. Aus dem Hubschrauber steigen pünktlich um 15.30 Uhr drei internationale Musiklegenden: Sting, Bryan Adams und Mick Hucknall (Simply Red).

Sie wurden extra für den Medientermin am Montag auf die Reiteralm geflogen, wie bereits vergangenen Sommer Robbie Williams. Heuer setzt man eben statt auf einen Star auf ein „Grand Festival“ mit drei Shows an drei Tagen – und zwar von 6. bis 8. Dezember. Am Freitag eröffnet Bryan Adams, tags darauf folgt Sting und Simply Red setzt am Sonntag den Schluss-Akkord.

Wunschzielgruppe 40+

Die Lieder der drei Superstars aus Großbritannien und Kanada gehören für viele zum Soundtrack ihrer Jugend. Ob „Summer of 69“, „Holding back the years“ oder „Englishman in New York“ – wohl jeder über 40 Lebensjahre kennt zumindest einen Song der weltweit bekannten Künstler.

Das war auch die Idee hinter den Konzerten, die von der Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) und Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb gemeinsam organisiert werden. „Das Ski Opening ist kein Selbstzweck, es soll einen Medienwert erfüllen und Wertschöpfung bringen. Wir wollen damit eine kaufkräftige Zielgruppe ansprechen, die einerseits gerne auf Konzerte geht und auch Ski fährt“, erklärt Tourismuschef Mathias Schattleitner.

Alle drei heuer auf Tour

Zwei der Künstler sind heuer auf Tour in Europa und legen dafür im Dezember einen Zwischenstopp in Schladming ein. Der ehemalige Police-Frontman spielte im Rahmen seiner “Sting 3.0“-Tour bereits vergangenen Sonntag in England, am Dienstag geht es beim Fontainbleu-Festival nahe Paris weiter.

Bryan Adams wird am Mittwoch in Norwegen seine “So happy it hurts“-Tour fortsetzen. Für die britische Band Simply Red rund um Sänger Mick Hucknall ist es nächstes Jahr das 40-Jahr-Jubliäumstour, nach Konzerten in Brasilien im März geht es im September in Europa weiter.

Video: Kleine-Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl beim Ski Opening 2023