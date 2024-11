Der katholische Pfarrhof in Haus im Ennstal ist ein geschichtsträchtiger Ort. Das Haus wurde im 15. Jahrhundert erbaut und stellte viele Jahrhunderte das katholische Zentrum der Region dar. In den letzten Jahrzehnten verlor das Gebäude im Ortszentrum aber an Bedeutung, jetzt steht es großteils leer. Direkt daneben baute die Pfarre 2011 einen modernen Kindergarten, der aber mittlerweile aus allen Nähten platzt. Aus der Not heraus wurde vergangenes Jahr in dem denkmalgeschützten Gebäude provisorisch eine Kindergartengruppe untergebracht. Doch das reicht bei weitem nicht.