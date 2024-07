An die 800 Kirchen und Kapellen stehen in der Steiermark im Eigentum der Diözese Graz-Seckau – und damit 800 Gebäude, die erhalten werden müssen. Wie berichtet, hat die Diözese nun die Stiegenkirche in der Grazer Sporgasse an eine steirische Familie abgegeben, die das Gotteshaus in nächster Zeit auch restaurieren will.