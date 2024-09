Ganze drei Mal werden die Steirer im Superwahljahr 2024 zur Stimmabgabe gebeten, am Sonntag stand mit der Nationalratswahl der zweite Urnengang an. Im Bezirk Liezen waren dabei in Summe 61.125 Personen, davon 645 mit Sitz im Ausland, wahlberechtigt. Diese konnten ihr Wahlrecht in 98 Wahllokalen ausüben, die zwischen 7 und 10 Uhr aufsperrten und längstens bis 14 Uhr geöffnet hatten. Für die Wahl wurden im Bezirk insgesamt 17.111 Wahlkarten ausgestellt.

Wie haben ÖVP, SPÖ und FPÖ zwischen Schladming und Wildalpen abgeschnitten? Wie haben sich Grüne und Neos geschlagen? Wie viele Stimmen sind auf die KPÖ, die Bierpartei und andere kleinere wahlwerbende Gruppen entfallen? Um 17 Uhr schließen die letzten Wahllokale in Österreich, kurz darauf folgt die erste Hochrechnung. Wir informieren hier ab diesem Zeitpunkt über den Ausgang der Wahl im Bezirk und seinen 29 Gemeinden.

Kandidaten aus dem Bezirk

Der Bezirk Liezen gehört wie Bruck-Mürzzuschlag, Leoben, Murau und Murtal zum Regionalwahlkreis Obersteiermark, in dem sieben Mandate vergeben werden. Höchstgereihte ÖVP-Kandidatin aus dem Bezirk: Corinna Scharzenberger aus Irdning-Donnersbachtal. Sie ging sowohl auf der Regional- als auch auf der Landesliste auf Platz zwei ins Rennen, auf der Bundesliste auf Platz 22. Scharzenberger saß bereits in der letzten Periode im Nationalrat.

Bezirks-Spitzenkandidat der SPÖ war Mario Lindner aus Landl. Auch er war in der letzten Periode Nationalratsabgeordneter, allerdings erst ab 2021. Bei dieser Wahl war er regional auf Position fünf gereiht, landesweit auf 13, bundesweit auf 11. Der Freiheitliche Albert Royer aus Mitterberg-Sankt Martin war auf der Regionalliste seiner Partei auf Platz vier zu finden, der Grüne Lambert Schönleitner auf eins, der Ramsauer Niklas Brandstätter von den Neos auf drei. Hier finden Sie die Kandidaten aller Parteien aus dem Wahlkreis Obersteiermark.

Rückblick auf die Nationalratswahl 2019

Nach der letzten Nationalratswahl präsentierte sich der Bezirk weitgehend türkis. Die ÖVP erlangte insgesamt 41,5 Prozent, gewann in 24 der 29 Gemeinden. Die SPÖ konnte in fünf Gemeinden gewinnen, bezirksweit erreichte man 21,9 Prozent. Die FPÖ landetete bei 17,8, die Grünen bei neun und die Neos bei 6,9 Prozent.