Keine sechs Wochen sind es mehr bis zur Nationalratswahl am 29. September, für die Parteien hat der Intensivwahlkampf begonnen. Für die ÖVP waren im Bezirk Liezen aus diesem Grund am Dienstag der steirische Spitzenkandidat Kurt Krenn und Corinna Scharzenberger, die gemeinsam mit Andreas Kühberger die obersteirische Wahlliste anführt, unterwegs. „Um ein bisschen zu schauen, wo der Schuh drückt“, so Krenn.