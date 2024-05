Mit angespannten Gesichtern sitzen Christian Heigl und Clemens Neuhauser an dem langen Besprechungstisch mit Blick über das Werksgelände der GF Casting Solutions. Der Geschäftsführer des Autozulieferers in Altenmarkt bei St. Gallen und sein Personalverantwortlicher liegen seit einiger Zeit im Streit mit dem Betriebsratsvorsitzenden Willi Ahrer. Seit Herbst wird dieser vor dem Arbeitsgericht Leoben ausgetragen, ist die Entlassung oder Kündigung eines Betriebsrates doch nur per Gerichtsbeschluss möglich.