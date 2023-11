Am Dienstag wurde vor dem Arbeits- und Sozialgericht in Leoben der Fall des Arbeiter-Betriebsratsvorsitzenden der Georg Fischer Casting Solutions in Altenmarkt bei St. Gallen verhandelt. Die Geschäftsführung will Willibald Ahrer entlassen, braucht dafür aber – Stichwort Entlassungsschutz – die Zustimmung des Gerichtes. Laut Gewerkschaft handelt es sich dabei „um ein bewusstes Vorgehen, um einen lästigen Betriebsrat loszuwerden“, sagt Heribert Grasser von der Produktionsgewerkschaft (Pro-GE) (wir berichteten).