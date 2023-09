Die Belegschaft im Georg-Fischer-Werk in Altenmarkt bei St. Gallen ist in Aufruhr. Die Geschäftsführung will den langjährigen Betriebsrat, Willibald Ahrer, per Gerichtsbeschluss entlassen. "Er setzt sich zu 100 Prozent für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, das passt der Chefetage nicht", heißt es in einem anonymen Brief an die Kleine Zeitung. 400 Beschäftigte fordern daher in einer Resolution die Zurücknahme der Entlassung.