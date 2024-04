Das lange erwartete Urteil im Prozess des obersteirischen Autozulieferers GF Casting Solutions gegen seinen Betriebsratsvorsitzenden ist da. Wie berichtet, wurde Willi Ahrer im Herbst „Ehrverletzung“ – unter anderem aufgrund einer E-Mail an die Belegschaft – vorgeworfen. Aus arbeitsrechtlichen Gründen ist die Entlassung oder Kündigung aus so einer Position aber nur per Gerichtsbeschluss möglich.