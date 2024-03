Die am Donnerstag stattgefundene Betriebsratswahl im Georg-Fischer-Werk in Altenmarkt bei St. Gallen ließ erneut die Wogen hochgehen. Dort will die Geschäftsführung – wie berichtet – den langjährigen Betriebsratsvorsitzenden Willi Ahrer per Gerichtsbeschluss entlassen. Während nach Prozessabschluss alles auf das schriftliche Urteil des Arbeitsgerichtes wartet, habe die Leitung der GF Casting Solutions versucht, im Vorfeld das Wahlverhalten bei der Betriebsratswahl zu beeinflussen, heißt es bei der Gewerkschaft.