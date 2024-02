Am Freitagabend endete ein langer Prozesstag am Arbeitsgericht Leoben. Gegenüber standen sich die Geschäftsführung der Georg Fischer Casting Solutions in Altenmarkt bei St. Gallen und deren langjähriger Betriebsrat Willi Ahrer. Er soll wegen „Ehrverletzung“, unter anderem wegen eines E-Mails an die Belegschaft, entlassen werden. Aus arbeitsrechtlichen Gründen ist die Entlassung oder Kündigung aus so einer Position aber nur per Gerichtsbeschluss möglich.