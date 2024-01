Im September herrschte in der Belegschaft bei Georg Fischer Casting Solutions in Altenmarkt bei St. Gallen großer Aufruhr. Wollte doch die Geschäftsführung den langjährigen Betriebsrat Willibald Ahrer wegen „Ehrverletzung“ entlassen. Aus arbeitsrechtlichen Gründen ist die Entlassung oder Kündigung aus so einer Position aber nur per Gerichtsbeschluss möglich.