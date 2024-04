Der heftige Sturm am Ostermontag war der Beginn für den größten Waldbrand in der Geschichte der Steiermark. An mehreren Stellen waren in Wildalpen Bäume in die Stromleitung gefallen, das Feuer breitete sich auf eine Fläche von rund 120 Hektar aus. Seit sage und schreibe 20 Tagen arbeiten die Einsatzkräfte nun daran, den Brand in den Griff zu bekommen. „Bis jetzt waren zirka 2000 Leute im Einsatz“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wildalpen, Hubert Failmayer.