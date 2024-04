Genau zwei Wochen lang loderte der Waldbrand in Wildalpen, am Montagnachmittag konnte „vorläufiges ,Brand aus‘ gegeben werden“, erklärte Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder. Schon am Sonntag hatte man geglaubt, den Brand im Griff zu haben, „am späten Nachmittag aber ist er erneut aufgeflammt“.