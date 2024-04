Eineinhalb bis zwei Stunden hat das Drohnenteam der FF Zauchen aus Bad Mitterndorf am frühen Morgen Zeit. Um die Glutnester des großflächigen Waldbrands aufzuspüren, die Koordinaten zu speichern und an die Einsatzleitung weiterzugeben. Dann kommen Hubschrauber und Bodentruppen zur direkten Brandbekämpfung zum Zug. „Wir haben die Drohne erst zu Weihnachten vom Landesfeuerwehrverband geliefert bekommen“, erzählt Kommandant Martin Eder. „Und dann gleich so ein Großeinsatz!“