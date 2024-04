Er hat sich auf eine Größe von rund 120 Hektar ausgebreitet, der Waldbrand, der in Wildalpen vor zehn Tagen ausgebrochen ist. Damit hat er es zu zweifelhaftem Ruhm gebracht, gilt er doch nun als der größte in der Geschichte der Steiermark. Auch am Mittwoch kämpfte ein rund 180 Einsatzkräfte umfassendes Großaufgebot gegen das Feuer. „Wir haben es eindämmen können, es dürfte sich nicht weiter ausbreiten“, erklärte Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder am Vormittag.