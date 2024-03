Alarm in Liezen

Raubüberfall auf Tankstelle, Angestellte mit Messer verletzt

In der Nacht auf Sonntag überfiel eine Unbekannte eine Tankstelle in Liezen. Ihr Opfer (35) musste mit Stich- und Schnittwunden am Kopf und Oberkörper ins LKH Rottenmann gebracht werden.