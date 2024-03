Am Samstag gegen 21.30 Uhr gingen in Premstätten (GU) zwei unbekannte Täter auf einen 43-jährigen Mann los. Die mit schwarzer Sturmhaube maskierten Täter hielten ihm eine Faustfeuerwaffe vors Gesicht und forderten Bargeld. Dabei gab einer der beiden Täter einen Schuss in eine unbekannte Richtung ab. Das Opfer wurde zu Boden gestoßen und von einem Täter mit den Füßen getreten. Der Mann konnte jedoch fliegen, dabei nahm er einen zweiten Schuss wahr. Ein Zeuge in der Nähe des Tatorts sagte später, die Schüsse ebenfalls gehört zu haben.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Der Zeuge war es auch, der Anzeige erstattete. Zahlreiche Polizisten des Bezirkes Graz-Umgebung, des Einsatzkommandos Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe durchsuchten mit Unterstützung von Polizeihunden und Polizeidrohnen das angrenzende Waldstück, jedoch ohne Fahndungserfolg. Am Tatort konnten keine Spuren oder Hülsen sichergestellt werden.

Das 43-jährige Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt, die Ermittlungen nach den Tätern laufen.