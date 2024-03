Erst in der Nacht auf Samstag musste die Grazer Polizei ausrücken, weil eine Bombendrohung gegen eine Disko im Bezirk Puntigam einging. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Nach dem Anrufer wird laut Polizei übrigens noch gefahndet.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 2 Uhr, war die Grazer Polizei nun erneut gefragt. Sie musste zur Postgarage, einem größeren Club im Bezirk Gries, ausrücken. Bei einer dortigen Veranstaltung wurden mehrere Personen durch ein „reizauslösendes Mittel“ verletzt. Dabei dürfte es sich wohl um Pfefferspray handeln. Mehrere Streifen, zwei Rettungswägen und ein Notarzt wurden geschickt, da es am Notruf hieß, dass mehrere Personen von Schmerzen klagten.

Unbekannter wird gesucht

Vor Ort stellte man fest, dass ein noch unbekannter Täter im Park vor der Postgarage ein reizauslösendes Mittel freigesetzt haben soll, und zwar in der Nähe einer kleineren Menschenansammlung. Mehrere Personen kamen mit dem Mittel in Berührung. Eine 20-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Sie klagten über brennende Augen, Atemnot und starken Juckreiz, und wurden in die Grazer Augenklinik gebracht. Nach dem Täter wird noch gefahndet.

Weiterer Zwischenfall

Kurze Zeit später musste die Polizei zwei weitere zwei Rettungswägen rufen, da eine Frau aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums regungslos vorgefunden wurde. Sie und ein Mann, der sichtlich verwirrt und äußerst stark alkoholisiert schien, wurden in die Notfallaufnahme des LKH Graz eingeliefert.