Während Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl bei einem Besuch im Bezirk Liezen am Donnerstag bestätigte, dass der Bau des geplanten Leitspitals in Stainach noch heuer beginnen soll, machen sich die Grünen für den Standort in Rottenmann stark. Sie wollen nun eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen, die „den Weg für den Ausbau des LKH Rottenmann zu einem zukunftsfähigen Leitspital ebnen soll“. Weiters sollen die Potenziale der Krankenhäuser in Schladming und Bad Aussee „durch gezielte Kooperationen und gezielte Spezialisierungen auch im Zusammenwirken mit Diakonie und Ameos voll ausgeschöpft werden“, heißt es.

Der Ausbau von Rottenmann zu einem Leitspital sei laut der Schätzung von Experten maximal halb so teuer wie der Neubau in Stainach, hält LAbg. und Kontrollsprecher Lambert Schönleitner fest. „Mit bereits vorhandenen Grundstücken der Kages, einer hervorragenden Verkehrsanbindung und ohne nennenswerten Verlust von Grünflächen überzeugt Rottenmann als standortmäßige und überlegene Alternative“, ist sich Schönleitner sicher.

Weil die Tourismuszentren Schladming und Bad Aussee „eine hochqualitative medizinische Versorgung“ bräuchten, halte er eine Kooperation mit Diakonie und Ameos für „durchaus sinnvoll“, sagt der Kontrollsprecher. Und: „An beiden Standorten wäre es verantwortungslos die Strukturen ohne Nutzen für die Öffentlichkeit ausschließlich privaten Gesundheitsinvestoren zu überlassen.“