„Leidspital Leitspital“: Unter diesem Titel laden die KPÖ und die Gruppe BISS (Bürgerinitiative Standorterhaltung Spitäler) am kommenden Freitag zu einer Informationsveranstaltung nach Rottenmann. Thema ist das geplante – und nicht unumstrittene – Leitspital in Stainach-Pürgg als Ersatz für die bestehenden Krankenhäuser in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee.