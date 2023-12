Nun gibt es erneuten Wirbel um den Bau des Leitspitals Liezen in der Gemeinde Stainach-Pürgg. Das Krankenhaus soll teilweise in einer Schutzzone gebaut werden, die um eine Kirche errichtet wurde, berichtet die „Kronen Zeitung“ in ihrer Sonntagsausgabe. Von der zuständigen Gemeinde Stainach-Pürgg hieß es dazu, es würden alle Einsprüche „ernstgenommen und geprüft“.

Ausgemacht haben will den Missstand die Bürgerinitiative „Biss“, die gegen das Projekt ist. Im Flächenwidmungsplan sei um die Kirche herum eine Denkmalschutzzone festgelegt worden, die freizuhalten. Allerdings soll das Spital in diese Sichtzone hineinragen. Das zuständige Architekturbüro teilte mit, für eine seriöse Behandlung der Kritik sei es „im Projektstatus zu früh“. Auch beim Land gibt man sich betont gelassen. Derzeit gehe es darum, die im Bebauungsplan festgelegten Bebauungsgrenzen festzulegen. Eine Beeinträchtigung der Sichtzone könne überhaupt erst im Rahmen des Bauverfahrens festgestellt werden. Der beauftragte Raumplaner sehe hier aber kein unüberwindbares Problem, heißt es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.

Opposition bildet Front

Kritik kam am Sonntag von FPÖ, Neos und Grünen, die eine geschlossene Front gegen den Bau des Spitalsprojekts bilden. Die aktuellen Entwicklungen müssten „endlich zur Absage des von der Bevölkerung nicht gewollten Projekts führen“, sagte FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek in einer Aussendung. In dieselbe Kerbe schlug Neos-Klubobmann Niko Swatek: „Wieviel Steuergeld will die Landesregierung noch für ihr Prestigeprojekt verbrennen?“ Und Grünen-Kontrollsprecher Lambert Schönleitner meinte, das „Pleiten-, Pech- und Pannenprojekt der schwarz-roten Landesregierung hat in dieser Form ein Ablaufdatum“.

Das Leitspital Liezen mit 228 Betten wird nach aktuellen Schätzungen 334 Millionen Euro kosten und die Leistungen der bisherigen Häuser in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee bündeln. Der Spatenstich soll im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen, Baufertigstellung ist 2028 geplant.