Von den „Baustellen“, die der neue Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) im Bezirk Liezen geerbt hat, ist das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg wohl die größte. Bei einem Besuch in Wörschach bezeichnet er das Projekt absichtlich so: „Baustellen sind nicht zwingend etwas Schlechtes, es entsteht etwas Neues. Dumm ist es nur, wenn eine Baustelle eingestellt wird.“