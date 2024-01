Die Menge schreit und tobt, der Bass treibt den Puls in die Höhe und alles schaut gebannt auf die Piste - das kennt man unter dem Namen „Schladminger Hexenkessel“. Wie in einem guten Film wird Musik dabei zum spielentscheidenden Faktor. Herr über die 150 wummernden Lautsprecher am Fuße der Planai ist Marco Jägert alias „DJ In-Style“. An seinem DJ-Pult mit Blick auf das Stadion wählt er in Sekundenschnelle aus einer „unendlichen“ Liederbibliothek aus, immer mit einem Auge auf das Renngeschehen und einem auf die Zuschauermenge. Und das sieben Stunden lang, vom Einlass bis zum Rennende.