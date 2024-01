Wolkenverhangen ist der Nebel über Schladming am Tag des ersten Nightrace am Dienstag. Noch ist es ruhig auf der Weltcup-Strecke, rundherum hält der leichte Nieselregen Skibegeisterte aber nicht davon ab, die Bergfahrt anzutreten. Nach der Bründl Sports Gala zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Weltcups in der steirischen Skihauptstadt am Montag ließen es sich auch einige Legenden der österreichischen Skigeschichte nicht nehmen, sich die Skier anzuschnallen. Der Einladung von Bernhard Knauss folgten unter anderem Luc Alphand, Jure Košir, Sepp Ferstl und Ken Read, auf der Schladminger Hütte wurde gegen Mittag eingekehrt, von Schnee und Wind, der über den Berg fegte, ließ sich die Gruppe nicht die Stimmung vermiesen. Auch Planai-Chef Georg Bliem zog für den Anlass die Skischuhe an.