Die Erstplatzierten in Schladming erwartet heuer eine Premiere: Sie halten als erste den nagelneuen Pokal für Nachtslalom und Nachtriesentorlauf in Händen. „Die Idee war es, etwas zu finden, was zum Ennstal passt, hergestellt von einem heimischen Künstler“, erklärt OK-Chef Andreas Schwab. „Schon alleine dafür zahlt es sich aus, bei den Ersten dabeizusein“, ergänzt Rennleiter Manfred Steiner. Setzte man bisher doch auf ein Glaspokal von einem deutschen Hersteller.