Großevents stehen in Zeiten der Klimakrise stark in der Kritik. Zum entscheidenden Faktor wird dabei die Anreise, zählt der Individualverkehr doch zu den größten Co 2 -Verursachern. Dementsprechend groß ist die Freude in Bad Mitterndorf: Für die bis Sonntag stattfindende Skiflug-WM wurde die Haltestelle nahe der Schanze revitalisiert, sie wird mit verstärkten Verbindungen angefahren. „Darum haben wir hart gekämpft“, bestätigt OK-Chef Christoph Prüller. Rechnet man doch mit bis zu 50.000 Besuchern: „Ohne eine funktionierende Zugverbindung schaffen wir diese Kapazitäten nicht.“