Vier Wochen müssen sich die Fans noch gedulden, von 25. bis 28. Jänner ist es dann aber soweit: Am Kulm in Bad Mitterndorf geht die Skiflug-Weltmeisterschaft über die Bühne. Mit guten Nachrichten konnten am Freitag die Veranstalter aufwarten. Denn die Besucher können - wie auch schon bei vorangegangenen Bewerben - per Bahn anreisen. „Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen konnten wir ein Konzept erarbeiten und ein Zusatzangebot für die Anreise mit dem Zug anlässlich der WM schaffen“, berichtet ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. „Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch der schnellste Weg zum Kulm und eine wichtige Entlastung des Verkehrssystems in der Region.“

Und so halten an den Veranstaltungstagen von Donnerstag bis Sonntag sämtliche Züge direkt bei der Haltestelle „Skiflugschanze Kulm“. Von Freitag bis Sonntag werden „die Kapazitäten bei den Regelzügen der Salzkammergutbahn verstärkt“, heißt es. Dazu fahren regelmäßig Shuttlezüge vom Bahnhof Stainach-Irdning zur Kulmschanze, in kurzen Intervallen verkehren außerdem Shuttlebusse zwischen Obersdorf und Tauplitz. Die Fahrpläne werden an den Haltestellen ausgehängt, online unter www.wirsindkulm.at/anreise gibt es sie zum Nachlesen.

Für Autofahrer steht in Krungl ein Großparkplatz zur Verfügung, zehn bis 15 Minuten geht man in weiterer Folge zum Schanzengelände. Reisebusse parken direkt an der B 145 zwischen Kohlmühle und Krungl. Auch hier geht es für die Besucher zu Fuß weiter.