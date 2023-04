Ich kämpfe um meine Ehre – wenn nötig, bis zum Tod! Ich werde meine Unschuld beweisen. Ich will kein Geld, ich will meine Ehre wieder haben.“ Das waren seine Worte, als er am 1. Dezember 1990 nach 26 Jahren, acht Monaten und drei Tagen aus der Haft entlassen wurde. Alois Knotz kämpfte um seine Rehabilitierung. Schon im Gefängnis hatte er damit begonnen.