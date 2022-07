In den steirischen Landeskrankenhäusern bleibt trotz neuer Verordnung auch ab kommendem Montag, dem 1. August, alles beim Alten: An Covid-19 erkrankte Mitarbeiter bleiben zu Hause – auch wenn sie keine Symptome haben. "Da derzeit zum Glück nicht so viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Spital behandelt werden müssen, ist das möglich", so Kages-Chef Gerhard Stark.