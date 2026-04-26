Es ist eine unfassbare Tat, die sich in der Nacht auf Samstag im südsteirischen Heimschuh (Bezirk Leibnitz) ereignet hat: Ein 36-Jähriger erschießt seine Frau und anschließend sich selbst. Damit macht er zwei Buben, 6 und 9 Jahre alt, zu Vollwaisen. Brechen solch unvorstellbare Ereignisse über das Leben von Menschen herein, sind die Fachleute vom Kriseninterventionsteam (KIT) des Landes Steiermark für sie da. Und das ist es auch, was man in einer solchen Situation tun kann, wie Edwin Benko, der fachliche Leiter des KIT, erklärt: „In einer solchen Situation, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ist unsere wichtigste Aufgabe, für die Betroffenen da zu sein.“

Keine Erklärungen, nur da sein

Es gehe zunächst nicht um Erklärungen – „wenn etwas so Unbegreifliches geschieht, dann kann es ohnehin keine Erklärungen geben“, sagt Benko, der sich nicht zum konkreten Fall in Heimschuh äußert, sondern die Arbeit des KIT generell beschreibt. Gleichzeitig wird versucht, das soziale Netz rund um die Betroffenen zu aktivieren, damit es für Hinterbliebene einen geschützten Raum gibt, in dem sie sein können. Sind Kinder involviert, so wie auch im aktuellen Fall in der Südsteiermark, gilt es natürlich besonders Schutz und Sicherheit zu vermitteln.

„Im Gespräch mit Kindern versuchen wir, so viel zu sagen wie nötig und so wenig wie möglich“, sagt Benko. Es hänge auch stark vom Alter der Kinder ab – doch was alle in so einer Situation brauchen, ist Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit.

Betroffene werden gemieden

Für Angehörige, Freunde oder Nachbarn tun sich schwierige Fragen auf: Was sage ich zu den Hinterbliebenen? Was ist eine angemessene Reaktion, wenn ich den Betroffenen beistehen möchte? Die Angst, etwas Falsches zu sagen oder die Überforderung mit der Situation kann dazu führen, dass Menschen, die solch schlimme Erlebnisse durchlitten haben, einen Teil ihres sozialen Umfelds verlieren.

„Es kann vorkommen, dass sich Freunde abwenden, Nachbarn die Straßenseite wechseln, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen“, sagt Benko. Leider erlebe er das oft, dabei sei es gerade in solchen Situationen so wichtig, die Betroffenen wissen zu lassen: Ich bin da für dich. „Am besten ist, aktiv Angebote zu machen, ohne lästig zu sein: Soll ich dich besuchen kommen? Soll ich für dich einkaufen gehen? Kann ich dich anrufen?“, rät Benko. Was man nicht sagen sollte: „Melde dich, wenn du was brauchst“, denn das bedeutet für die Betroffenen nur eine weitere Aufgabe in einer ohnehin überforderten Situation.

Angst, Schlafprobleme: Alles normale Reaktionen

Nicht nur das unmittelbare familiäre Umfeld ist von einer solchen Schreckenstat betroffen: Wie der Bürgermeister von Heimschuh, Alfred Lenz beschreibt, so ist der ganze Ort in Schockstarre. In einer solchen Situation ist es wichtig zu wissen, dass gewisse Reaktionen ganz normal sind, wie Benko erklärt: „Schlaflosigkeit, Nervosität, Angst – das sind ganz normale Empfindungen nach so einer unvorstellbaren Tat. Auch dass Kinder nun vielleicht mehr Nähe brauchen, wieder bei den Eltern schlafen wollen, sei eine ganz normale Reaktion auf solche Ereignisse. „Wenn man weiß, dass all diese Reaktionen normal und in Ordnung sind, tut man sich schon etwas leichter“, sagt Benko. Das KIT stehe allen unter der Telefonnummer 130 zur Verfügung. Am kommenden Montag wird das Team in die örtliche Volksschule kommen, um die Tragödie mit den Schulkollegen des Neunjährigen aufzuarbeiten.

Wie kann das Leben weitergehen, wenn es auf so tragische Art und Weise aus den Angeln gehoben wurde? Benko erklärt: „Jede und jeder hat ganz unterschiedliche Verarbeitungsprozesse, das ist sehr individuell.“ Wichtig sei, das Erlebte nicht zu verdrängen oder wegzuschieben, sondern einen Weg zu finden – auch mit professioneller Unterstützung – damit umzugehen. Die gute Nachricht sei: „Die meisten Menschen finden diesen Weg und damit auch wieder in ihr Leben zurück“, sagt Benko.