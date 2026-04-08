Um den Wein in der Steiermark muss man sich keine Sorgen machen. Das ist schon länger klar. Denn: Der steirische Rebensaft überzeugt. Jahr für Jahr sprechen Winzerinnen und Winzer von einem erfreulichen Jahrgang. Das ist nicht neu und trotzdem jedes Mal das Resultat aus sehr viel Arbeit.

244.700 Hektoliter wurden dieses Jahr geerntet. Der Fünfjahresschnitt wurde um 18 Prozent übertroffen. Bei der Präsentation des steirischen Weins in der Grazer Stadthalle zeigte man sich daher besonders froh und motiviert. 127 Winzerinnen und Winzer waren gekommen, um mehr als 1000 verschiedene Weine zu präsentieren.

Volle Gläser, volle Halle

So füllten sich mit Fortlauf des Abends die Gläser. Martin Palz, Geschäftsführer von Wein Steiermark, merkte stolz an, dass die Qualität, die hierzulande produziert wird, in jedem Glas erkennbar ist. Flankiert wurde Palz zudem von den steirischen Weinhoheiten Magdalena Niederl, Antonia Hiebaum und Lea Kneißl.

Sie haben unter anderem die Aufgabe den steirischen Wein zukunftsfit zu vermarkten. Wie das gelingt? „Mit weniger Alkohol und den Werten, die er transportiert – Wein steht für Gemeinschaft, für ein Miteinander, für ein echtes Lebensgefühl“, sagen die drei unisono.

Die Wissenschaft hinter dem Wein

Wein ist dabei eine echte Wissenschaft und vor allem gilt: Wein ist nicht gleich Wein. Bei einem Rundgang durch die Stadthalle zeigt sich: Boden, Klima, Hanglage, Sonneneinfall – alles Variablen, die eine entscheidende Rolle spielen. Vom Weingut Langmann heißt es beispielsweise aus St. Stefan ob Stainz: Die Schieferböden sorgen für besondere Klarheit im Glas. Das Weingut Leitner vom Vulkanland weist auf die „fruchtige Note und die kräftige Säure“ hin.

Gerade der Sauvignon Blanc ist in der Steiermark Trumpf. Neben Neuseeland ist der Sauvignon Blanc aus der Grünen Mark von internationaler Top-Qualität und muss sich nicht verstecken. Das zeigt sich auch am regen Zustrom in der Messe. Am Ende bleibt (fast) kein Glas leer.