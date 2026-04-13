Österreich ist ein Paradies für Feinde. Denn: Österreich hat ein Problem. In Zeiten zunehmender russischer Desinformationskampagnen und Spionagetätigkeiten ist das gültige Spionagegesetz unzureichend. „Das derzeitige Gesetz gilt als liberal und international eher schwach. Zugespitzt formuliert als eher zahnlos“, sagt Paul Schliefsteiner, Direktor des Austrian Centers for Intelligence, Propaganda and Security Studies, das eng mit der Uni Graz kooperiert.

In Österreich darf derzeit nur nicht gegen Österreich spioniert werden – Aktivitäten gegen andere Länder und auch gegen internationale Organisationen oder die EU sind nicht strafbar. Dabei hat der Verfassungsschutz in seinem Bericht aus 2024 festgehalten, dass Österreich ein „Operationsgebiet, Rückzugsort und Ausgangspunkt für russische Spionageaktivitäten und nachrichtendienstliche Aktivitäten in Europa“ ist.

„All-Time-High an Spionageaktivitäten“

Die Bundesregierung hat sich ein strengeres Gesetz vorgenommen. „Wir erleben fast ein All-Time-High an Spionageaktivitäten in Österreich“, schilderte zuletzt der Staatssekretär für Staatsschutz, der Steirer Jörg Leichtfried (SPÖ). Also forciert er die „Verschärfung der Spionagegesetzgebung“. Leichtfried betont, dass die Wirtschaftsspionage nicht länger „sehr eingegrenzt strafbar“ sein darf. Auch in Richtung hybrider Kriegführung und Sabotage hat Österreich Nachholbedarf.

Inzwischen hat das Justizministerium einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Demnach wird die Spionage gegen internationale Organisationen unter Strafe gestellt. Der Strafrahmen für Spionage wird von fünf Jahren auf bis zu zehn Jahre verdoppelt, der Strafrahmen für Sabotageaktionen wird dem Gesetz hinzugefügt.

Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ): „Wir erleben fast ein All-Time-High an Spionageaktivitäten in Österreich“ © Klz / Daniel Winter

Ist der neue Entwurf nun der entscheidende Lückenschluss, der angesichts der geopolitischen Herausforderung notwendig ist? Schliefsteiner sagt: „Ja, es ist ein großer Schritt, der angesichts der Bedrohungslage notwendig ist. Alles, was bisher über die Novelle bekannt ist, ist grundsätzlich zu begrüßen.“

Im Kalten Krieg

Aber wieso ist Österreich interessant für Spione? Zum einen aufgrund der geografischen Lage im Herzen Europas, zum anderen wegen der großen Netze im kleinen Land. Bei 50 Niederlassungen internationaler Organisationen in Wien, rund 125 Botschaften mit knapp 13.000 aktiven Diplomatinnen und Diplomaten gibt es viele Dächer, unter denen Spione Unterschlupf finden. International ist das kein Geheimnis. Im Jahr 2022 zitiert die „Financial Times“ einen europäischen Diplomaten, der Österreich einen „veritablen Flugzeugträger“ für verdeckte russische Aktivitäten nannte. Dass Österreich bisher kein strengeres Spionagegesetz hat, ist der Historie zu verdanken. „Im Kalten Krieg haben wir uns gerne neutral positioniert, auch weil alles andere gefährlich hätte sein können – also haben wir in Wien Russen die Amerikaner ausspionieren lassen und Amerikaner die Russen. Man hat also ausländische Dienste einander ausspionieren lassen, solange keine Österreicher dabei zu Schaden kamen", erzählt Schliefsteiner.

Paul Schliefsteiner vom Austrian Centers for Intelligence, Propaganda and Security Studies © Langeland

Das Spionage-Problem hat die Bundeshauptstadt aber nicht exklusiv. Andreas und Heidrun Anschlag besorgten sich im Jahr 1984 einen österreichischen Pass in der steirischen Gemeinde Wildalpen. Ein Gemeindebeamter akzeptierte damals gefälschte Dokumente, nahm das Paar ins Melderegister auf und stellte gültige Papiere aus. 37 Jahre später – das Paar war zu diesem Zeitpunkt schon nach Deutschland übersiedelt – meldete sich der österreichische Verfassungsschutz bei den deutschen Kollegen. Die Kernbotschaft des Austausches: Bei Ermittlungen in Wildalpen stieß man auf einige Ungereimtheiten, die das Ehepaar betreffen. Zwei Jahre wurden die Anschlags, die sich als Österreicher in Deutschland ausgaben, überwacht. Danach folgte der Zugriff. Beide wurden verhaftet und verurteilt. Das Ehepaar war für Moskau tätig.

Spion wider Willen

Sind solche Fälle durch die juristischen Nachschärfungen also zu verhindern? Nur bedingt. Der Gesetzesentwurf dürfte auch vorsehen, dass die Rekrutierung und das Rekrutiertwerden von einer ausländischen Macht zwar strafbar wird. Ermittlungen in diesem Bereich sind aber schwierig. „Spionagetätigkeiten passieren oft über Beziehungen, manchmal weiß der Angeworbene nicht einmal, dass er für eine ausländische Macht arbeitet“, sagt Schliefsteiner.

Der Experte nennt noch einen Haken. „Das Gesetz ist das eine, die Ressourcen das andere.“ Um wirklich mit dem Bild von Österreich als Spionageparadies zu brechen, braucht es mehr als kluge Paragrafen und gedrehte juristische Stellschrauben. „Es braucht ebenso mehr Personal und Budget in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die auch die Vorhaben umsetzen“, sagt Schliefsteiner. Ansonsten wäre Österreich zwar nicht mehr zahnlos, aber noch lange nicht bissig genug.

Spruchreif ist das Gesetz übrigens noch nicht. Der Entwurf wird derzeit auf Ministerebene behandelt, das Parlament erreichte das Papier noch nicht, wie Ernst Gödl (ÖVP), Obmann im Ausschuss für innere Angelegenheiten, bestätigt.