Bis 2028 soll in Stainach-Pürgg das neue Leitspital für den Bezirk Liezen entstehen. Ersetzt werden sollen die drei Spitalsstandorte in Schladming, Rottenmann sowie Bad Aussee. Die Emotionen und Diskussionen, die mit dem Projekt „Leitspital“ in Zusammenhang stehen, haben am vergangenen Sonntag die steirische Landtagswahl mit entschieden, Wahlsiegerin war bekanntlich die FPÖ. Und die hat sich im Wahlkampf vehement gegen den Neubau im Herzen des Bezirks ausgesprochen, auch nach dem Wahlsieg betonte Spitzenkandidat Mario Kunasek, er wolle nun einmal den Plan B kennenlernen. Besagter Plan B beinhaltet einen Ausbau von Rottenmann sowie den Erhalt der Häuser in Schladming und Bad Aussee – wir haben hier darüber berichtet.