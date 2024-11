„Stoppt Femizide. Women. Life. Freedom.“ Mehr als hundert Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag am Grazer Lendplatz, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Die Veranstaltung, organisiert unter anderem von „f*streik graz“ fand im Zeichen des 25. Novembers, des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und genderqueeren Personen, statt.